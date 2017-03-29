В Брянске будут ловить «бесправных» подростков на скутерах
С 3 по 17 апреля автоинспекторы проведут в Брянске профилактические мероприятия «Скутер».
Как сообщили в городском ОГИБДД, основная цель операции – повышенный контроль за соблюдением ПДД несовершеннолетними водителями мототранспорта и предупреждение ДТП с их участием. Помимо сотрудников ГИБДД в ней будут задействованы участковые и инспекторы по делам несовершеннолетних.
В ГИБДД напомнили: для управления мопедами и скутерами необходимо получить водительское удостоверение категории «М» либо иметь «права» с любой другой открытой категорией. Мотоциклом разрешено управлять с 18 лет, скутером – с 16.
Напомним, с марта по октябрь в Брянске также проходит профилактическое мероприятие «Мото».
Новости регионов
29 Марта, 2017
|+2
|$57
|€62
Акция «Книги в подарок» продолжается.
«Ростелеком» и Федерация фигурного катания на коньках России дали старт второму сезону проекта «Дети на льду. Звезды».
В филиале ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» прошел первый в этом году субботник. Работники предприятия в Брянске привели в порядок сквер Энергетиков и прилегающую к зданию исполнительного аппарата территорию.
На Унечском участке Брянского региона Московской железной дороги в первой половине апреля 2017 года будут проводиться плановые ремонтно-путевые работы, которые необходимо провести для подготовки инфраструктуры к работе в летний период.
Торжественное открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.