В Брянске будут ловить «бесправных» подростков на скутерах

С 3 по 17 апреля автоинспекторы проведут в Брянске профилактические мероприятия «Скутер».

Как сообщили в городском ОГИБДД, основная цель операции – повышенный контроль за соблюдением ПДД несовершеннолетними водителями мототранспорта и предупреждение ДТП с их участием. Помимо сотрудников ГИБДД в ней будут задействованы участковые и инспекторы по делам несовершеннолетних.

В ГИБДД напомнили: для управления мопедами и скутерами необходимо получить водительское удостоверение категории «М» либо иметь «права» с любой другой открытой категорией. Мотоциклом разрешено управлять с 18 лет, скутером – с 16.

Напомним, с марта по октябрь в Брянске также проходит профилактическое мероприятие «Мото».