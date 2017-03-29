В Брянске временно изменят маршруты двух автобусов
В Брянске временно изменятся маршруты движения автобусов № 6 и № 21.
Как сообщили в мэрии, с 30 марта автобусы № 6 «Зеленое хозяйство – ст. «Брянск-Восточный» и № 21 «Брянск II – ст. «Брянск-Восточный» будут объезжать участок дороги по переулку Московскому – от дома № 83а по проспекту Московскому до дома № 1а по проезду Московскому.
Напомним, переулок Московский с 20 марта закрыт для движения из-за прокладки ливневой канализации. Ограничения продлятся до 30 апреля.
Новости регионов
29 Марта, 2017
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