На Черном мосту в Брянске пройдут ночные сплошные проверки

Парень 27 лет получил ожоги конечностей второй и третьей степени во время пожара в квартире на пятом этаже в доме, расположенном по улице Южной на станции Игоревской в Холм-Жирковском районе 29 марта, об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Смоленской области.