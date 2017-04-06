У 59-й школы в Брянске пройдут сплошные проверки
7 апреля в Советском районе Брянска пройдут очередные сплошные проверки водителей.
С 7.40 до 8.10 сотрудники ГИБДД будут дежурить у школы № 59 по проспекту Станке Димитрова, 73.
Цель проверок – контроль за соблюдением правил перевозки детей, сообщили в городском ОГИБДД.
Новости регионов
06 Апреля, 2017
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Соревнования проходили при поддержке Брянского регионального отделения общероссийской общественной организации «ОПОРА РОССИИ».
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