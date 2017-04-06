У 59-й школы в Брянске пройдут сплошные проверки

Стражи порядка задержали 36-летнюю смолянку, подозреваемую в краже личных вещей, документов, денег и банковской карты из ячейки для хранения ручной клади в одном из сетевых супермаркетов областного центра, об этом сообщила пресс-служба УМВД РФ по Смоленской области.