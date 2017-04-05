В Унече проходят сплошные проверки водителей
В пятницу, 7 апреля, в Унече стартовали сплошные проверки водителей.
Автоинспекторы будут дежурить у дома № 99 по улице Ленина с 8.00 до 9.00, сообщили в областной ГИБДД.
Цель проверок – выявление пьяных водителей.
Новости регионов
07 Апреля, 2017
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Соревнования проходили при поддержке Брянского регионального отделения общероссийской общественной организации «ОПОРА РОССИИ».
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