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В Унече проходят сплошные проверки водителей

Опубликовано Сегодня, 08:00

В пятницу, 7 апреля, в Унече стартовали сплошные проверки водителей.

Автоинспекторы будут дежурить у дома № 99 по улице Ленина с 8.00 до 9.00, сообщили в областной ГИБДД.

Цель проверок – выявление пьяных водителей.

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