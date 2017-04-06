На трассе Орел – Брянск – Смоленск из-за ремонта ограничат движение
В Брянской области ограничат движение транспорта из-за ремонта дороги.
Как сообщили в Росавтодоре, с 27 апреля по 5 июня ограничения будут действовать на участке с 56-го по 68-й километр автодороги Р-120 Орел – Брянск – Смоленск – граница с Белоруссией. Предельно допустимые габаритные параметры по ширине – 3,5 метра.
Водителей просят с пониманием отнестись к неудобствам, соблюдать скоростной режим и требования временных дорожных знаков.
Новости регионов
08 Апреля, 2017
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