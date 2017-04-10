Из-за репетиций парада запретят парковку у Кургана Бессмертия в Брянске

С 11 апреля по 4 мая в Брянске будут действовать временные ограничения движения и парковки транспорта.

Как сообщили в городской администрации, в связи с тренировками парадных расчетов Брянского гарнизона, участвующих в торжественном шествии, посвященном Дню Победы, 11, 13, 18, 20, 25 и 27 апреля, а также 2 и 4 мая с 14.00 до 18.00 ограничат въезд и парковку у площади Воинской славы в Советском районе.

В мэрии также напомнили о перекрытии движения по переулку Московскому в Фокинском районе. Ограничения продлятся до 30 апреля.