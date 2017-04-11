16 апреля в двух районах Брянска будут ловить пьяных водителей

Полиция Смоленска задержала 32-летнего мужчину, ранее судимого за кражи, подозреваемого в хищении мобильного телефона из кармана пальто у местной жительницы, об этом сообщила пресс-служба УМВД региона.

Осадки обещают синоптики в Смоленской области 13 апреля, об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС региона.

Большегрузы не смогут проехать на трассе «Р-120» в Смоленской области с 10 мая, об этом сообщила пресс-служба ФКУ Управление дорог Москва-Бобруйск.

Пожары произошли в деревне Моготово и Сафонове 12 и 13 апреля, об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Смоленской области.

Жители Смоленска начали собирать подписи за возвращение «зебры» на прежнее место – у дома №12/13 на улице Багратиона, - об этом в одной из соцсетей написали активисты сообщества «Сделай Смоленск лучше».

«Лада» от столкновения с машиной такси выскочила на въезд АЗС на улице Шевченко в областном центре 13 апреля, об этом сообщила группа «Drive 2 Смоленск» в соцсети.

Другие новости по теме:

Другие новости по теме:

С 5.00 до 5.30 автоинспекторы будут дежурить у дома № 78 по проспекту Ленина и у дома № 82 по улице Почтовой, сообщили в городском ОГИБДД.

16 апреля в Советском и Бежицком районах Брянска пройдут сплошные проверки водителей.

Актуальные темы

Новости партнёров

Делегация Брянской «ОПОРЫ РОССИИ» посетила Дятьковский Хрустальный завод Новый производственный корпус Дятьковского хрустального завода посетила в рамках подготовки к семинару по бизнес-кооперации делегация брянского регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ». С экспозицией новых изделий в шоу-руме делегация знакомилась вместе с Почётным жителем Дятьково Алексеем Белым, более полувека отработавший на Дятьковском хрустальном заводе главным инженером и техническим директором.

По итогам 2016 года совокупная выручка портфельных компаний венчурного фонда «Ростелекома» «КоммИТ Кэпитал» выросла более чем в 8 раз Совокупная выручка шести портфельных компаний корпоративного венчурного фонда «Ростелекома» – «КоммИТ Кэпитал» – выросла за 2016 год более чем в 8 раз и превысила 1 млрд руб.