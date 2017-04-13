В Володарском районе Брянска установили светофор на солнечной батарее
На «зебре» у школы № 26 и гимназии № 3 в Володарском районе Брянска установили светофор, работающий от солнечной батареи.
Светофор типа Т.7 – односекционный светофор желтого цвета и системой импульсной индикации. Мигающий желтый сигнал за десятки метров позволяет водителям заметить пешеходный переход. По данным городского ОГИБДД, у школ Брянска появятся еще девять подобных светофоров.
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Новости регионов
18 Апреля, 2017
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