В Володарском районе Брянска установили светофор на солнечной батарее

На «зебре» у школы № 26 и гимназии № 3 в Володарском районе Брянска установили светофор, работающий от солнечной батареи.

Светофор типа Т.7 – односекционный светофор желтого цвета и системой импульсной индикации. Мигающий желтый сигнал за десятки метров позволяет водителям заметить пешеходный переход. По данным городского ОГИБДД, у школ Брянска появятся еще девять подобных светофоров.

С начала года в областном центре зарегистрировано 11 ДТП с участием несовершеннолетних, 10 из них связаны с наездами на детей.