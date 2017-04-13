Въехать на Центральное кладбище в Брянске можно со стороны 2-й Почепской

В Брянске закрыли центральный въезд на кладбище в Советском районе.

Для личных и служебных машин, катафальных процессий, такси и ремонтной техники открыты въездные ворота со стороны 2-й Почепской улицы, сообщили в городской администрации.

Со стороны улицы Красноармейской – от въездных ворот до воинского мемориала, Аллеи Славы и пешеходных дорожек «старого» кладбища – организована пешеходная зона.