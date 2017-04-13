Въехать на Центральное кладбище в Брянске можно со стороны 2-й Почепской
В Брянске закрыли центральный въезд на кладбище в Советском районе.
Для личных и служебных машин, катафальных процессий, такси и ремонтной техники открыты въездные ворота со стороны 2-й Почепской улицы, сообщили в городской администрации.
Со стороны улицы Красноармейской – от въездных ворот до воинского мемориала, Аллеи Славы и пешеходных дорожек «старого» кладбища – организована пешеходная зона.
Новости регионов
18 Апреля, 2017
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