Брянских водителей предупредили о трехдневных пробках у ЦУМа
С 22 по 24 апреля будет затруднено движение у ЦУМа в Советском районе Брянска.
По данным мэрии, на пересечении проспекта Ленина и улицы Фокина сотрудники филиала АО «Газпром газораспределение Брянск» будут ремонтировать газопровод.
Также, напомним, 25 и 27 апреля, 2 и 4 мая с 14.00 до 18.00 на стоянках у площади Воинской славы ограничат парковку и въезд транспорта из-за тренировок парадных расчетов Брянского гарнизона, участвующих в торжественном шествии в честь Дня Победы.
Новости регионов
20 Апреля, 2017
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