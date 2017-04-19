У Черного моста в Брянске два часа будут штрафовать любителей тонировки
21 апреля в Брянске пройдут двухчасовые сплошные проверки водителей.
По информации городского ОГИБДД, с 15.30 до 17.30 автоинспекторы будут дежурить у Черного моста, в районе дома № 1 по улице Калинина.
Цель проверок – контроль за соблюдением уровня тонировки.
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