На Радоницу в Брянске будут курсировать 78 автобусов

На Радоницу в Брянске пустят дополнительный общественный транспорт.

Как сообщили в мэрии, во вторник, 25 апреля, на линию выйдут 78 автобусов:

– маршрут № 1 «Набережная – улица Горбатова», 2 автобуса;

– маршрут № 2 «Дизельный завод – фосфоритный завод», 7 автобусов;

– маршрут № 3 «Бежицкий рынок – школа № 43», 1 автобус;

– маршрут № 5 «5-й микрорайон – мясокомбинат», 4 автобуса;

– маршрут № 6 «Набережная – Зеленое хозяйство», 1 автобус;

– маршрут № 7 «Толмачево – Свенский монастырь», 7 автобусов;

– маршрут № 8 «Улица Молокова – бульвар Щорса», 1 автобус;

– маршрут № 9: «Микрорайон Вокзальный – Радица-Крыловка», 3 автобуса;

– маршрут № 10 «Поликлиника БАЗ – Чайковичи», 1 автобус;

– маршрут № 11 «Бульвар Щорса – Большое Полпино», 1 автобус;

– маршрут № 19 «Микрорайон Московский – Водозабор», 3 автобусов;

– маршрут № 22 «10-й микрорайон – набережная», 1 автобус;

– маршрут № 23 «Бежицкий рынок – Водозабор», 1 автобус;

– маршрут № 30 «Улица Чичерина – больница № 2», 1 автобус;

– маршрут № 54 «Бежицкая АС – Автозаводец», 1 автобус;

– заказной маршрут «Улица Никитина – Мамоново поле», 4 автобуса;

– заказной маршрут «Ж/д вокзал – «Визит» – Дарковичи», 4 автобуса;

– заказной маршрут «Дарковичи – Бежичи», 10 автобусов;

– заказной маршрут «Больница № 2 – Большое Полпино», 3 автобуса;

– заказной маршрут «Бежицкий рынок – «Дружба» – Дарковичи», 5 автобусов;

– заказной маршрут «Брянск II – Ковшовка», 2 автобуса.

Фокинская колонна:

– маршрут № 5 «5-й микрорайон – Мясокомбинат», 2 автобуса;

– маршрут № 13 «Ковшовка – Мамоново поле», 1 автобус;

– маршрут № 16а «Брянск II – Снежетьская», 1 автобус;

– маршрут № 33д «Улица Абашева – Ходаринка», 1 автобус;

– маршрут № 106 «Белые Берега – телецентр», 4 автобуса.

– заказной маршрут «Брянск II – Ковшовка», 4 автобуса;

– заказной маршрут «Улица Никитина – улица Абашева», 2 автобуса.

В автобусах, работающих в режиме «Заказной» стоимость проезда составит 16 рублей, льготы будут действовать для участников и инвалидов Великой Отечественной войны, инвалидов I группы и инвалидов по зрению.

МУП «Брянское троллейбусное управление» организует дополнительные маршруты:

– маршрут «Бежицкий рынок – Магазин «Заря»: отправление от Бежицкого рынка в 9:23, 9:37, 9:55, 10:12, 10:31, 10:49, 11:07, 11:26, 11:46, 12:05, 12:26, 12:42, 12:51, 13:10, 13:31, 14:00, 14:12, 14:33;

– маршрут «Мясокомбинат – улица Горбатова»: отправление от мясокомбината в 9:30, 10:00, 10:30, отправление от улицы Горбатова в 10:22, 10:43, 11:18, 13:10;

– маршрут: «Юрфак БГУ – улица Горбатова»: отправление от юрфака БГУ в 9:10, 9:32, 9:48, 10:08, 10:14, 10:34, 10:42, 11:01, 11:10, 11:31, 11:38, 11:58, 12:04, 12:25, 12:30 12:51, 12:55, 13:14, 13:21, 13:40, 13:47, 14:06.

Также 25 апреля увеличат количество троллейбусов на регулярных маршрутах № 3 «Стальзавод – улица Горбатова», № 6 «Бульвар Щорса – улица Горбатова» и № 12 «Камвольный комбинат – телецентр».