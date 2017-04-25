Из-за Ритуала памяти 26 апреля в Брянске ограничат движение
26 апреля ограничат движение и парковку транспорта по улице 3-го Июля.
Ограничение связано с проведением Ритуала памяти, посвященного 31-й годовщине со дня чернобыльской катастрофы, сообщили в городской администрации.
С 9.00 до 12.00 проезд будет закрыт на участке от улицы Дуки до улицы Вали Сафроновой. С 7.30 и до окончания мероприятия на этом же участке запретят парковку.
Также, напомним, 25 и 27 апреля, 2 и 4 мая с 14.00 до 18.00 из-за тренировок парадных расчетов Брянского гарнизона, участвующих в торжественном шествии в честь Дня Победы, ограничат парковку и въезд транспорта на территории ЦПКиО имени 1000-летия Брянска.
Новости регионов
25 Апреля, 2017
|+7
|$57
|€61
«Весенняя неделя добра-2017» прошла в Брянской области на минувшей неделе. Брянское отделение «ОПОРЫ РОССИИ» также не осталось в стороне и сделало доброе дело для учащихся Карачевской школы искусств имени В.Ф. Кольцова.
Совокупная выручка шести портфельных компаний корпоративного венчурного фонда «Ростелекома» – «КоммИТ Кэпитал» – выросла за 2016 год более чем в 8 раз и превысила 1 млрд руб.
Автопарк филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» пополнился пятью бригадными автомобилями ГАЗ- 4732, которые переданы в Новозыбковский, Жуковский, Почепский, Унечский районы электрических сетей (РЭС) и Суземскую бригаду службы линий.
В соответствии с Постановлением Правительства РФ «О переносе выходных дней в 2017 году» для обеспечения перевозки пассажиров в предпраздничные и праздничные майские дни движение пригородных поездов Брянского региона Московской железной дороги будет организовано следующим порядком
Торжественное открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.