Из-за Ритуала памяти 26 апреля в Брянске ограничат движение

26 апреля ограничат движение и парковку транспорта по улице 3-го Июля.

Ограничение связано с проведением Ритуала памяти, посвященного 31-й годовщине со дня чернобыльской катастрофы, сообщили в городской администрации.

С 9.00 до 12.00 проезд будет закрыт на участке от улицы Дуки до улицы Вали Сафроновой. С 7.30 и до окончания мероприятия на этом же участке запретят парковку.

Также, напомним, 25 и 27 апреля, 2 и 4 мая с 14.00 до 18.00 из-за тренировок парадных расчетов Брянского гарнизона, участвующих в торжественном шествии в честь Дня Победы, ограничат парковку и въезд транспорта на территории ЦПКиО имени 1000-летия Брянска.