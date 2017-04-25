Под Брянском образовалась большая пробка

Большая пробка образовалась утром 25 апреля под Брянском.

Как сообщают водители, уже несколько часов движение затруднено от поста ГАИ на выезде из Брянска в сторону Выгоничей. По словам водителей, у Добруни не работает светофор.

«Регулировщик пропускает поток по максимуму. Есть пути объезда через объездную до Тиганово или Тешеничи, только, видимо, не все знают», – сообщил в соцсетях один из участников дорожного движения.

Вероятно, дорожный затор связан с массовым посещением кладбищ в связи с празднованием Радоницы. Напомним, в областном центре сегодня закрыта для движения часть Красноармейской улицы.