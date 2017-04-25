В брянских райцентрах пройдут сплошные проверки

В ГИБДД Брянской области объявили о сплошных проверках в районных центрах.

26 апреля с 8.00 до 9.00 автоинспекторы будут дежурить у дома № 2 по улице Лермонтова в Новозыбкове. 27 апреля с 8.30 до 9.00 – у дома № 120 по улице Володарского в Унече. Цель проверок – контроль за соблюдением правил перевозки детей-пассажиров.

2 мая с 8.00 до 9.00 проверки пройдут у дома № 2 по улице Толстого в Почепе, у дома № 101 по улице Ленина в Унече и у дома № 60 по улице Красной в Новозыбкове. Сотрудники ГИБДД будут выявлять пьяных водителей.