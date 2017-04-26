В Брянске на две ночи перекроют часть улицы Горького
26 и 27 апреля с 19.00 до 6.00 следующего дня перекроют часть улицы Калинина.
Как сообщили в мэрии, для движения будет закрыт участок от проспекта Ленина до улицы Калинина.
В это время на Горького будет проводиться фрезерование старого дорожного покрытия.
Автомобилистов просят выбирать альтернативные пути движения по улицам Арсенальной, Фокина и Урицкого.
Также, напомним, 27 апреля, 2 и 4 мая с 14.00 до 18.00 ограничат въезд и парковку на территории ЦПКиО имени 1000-летия города Брянска.
Новости регионов
26 Апреля, 2017
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