В Брянске на две ночи перекроют часть улицы Горького

26 и 27 апреля с 19.00 до 6.00 следующего дня перекроют часть улицы Калинина.

Как сообщили в мэрии, для движения будет закрыт участок от проспекта Ленина до улицы Калинина.

В это время на Горького будет проводиться фрезерование старого дорожного покрытия.

Автомобилистов просят выбирать альтернативные пути движения по улицам Арсенальной, Фокина и Урицкого.

Также, напомним, 27 апреля, 2 и 4 мая с 14.00 до 18.00 ограничат въезд и парковку на территории ЦПКиО имени 1000-летия города Брянска.