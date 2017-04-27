Брянских водителей предупредили об опасных погодных условиях

В ГИБДД Брянска сообщили об оперативном предупреждении на четверг, 27 апреля.

Напомним, сегодня днем в области ожидается температура до 23 градусов и сильный ветер – местами порывы могут достигать 15-20 метров в секунду.

В ГИБДД призвали водителей и пешеходов соблюдать осторожность при передвижении, при сильных порывах ветра не находиться рядом с рекламными щитами и другими легкими конструкциями и деревьями, быть осторожными, обходя и объезжая оборванные провода.

«Если обильные осадки застали вас в личном транспорте на автодороге, перестройтесь в крайний правый ряд (на обочину) и, не прибегая к экстренному торможению, прекратите движение. Включите аварийные огни», – также говорится в сообщении ГИБДД.