Брянских водителей предупредили об опасных погодных условиях
В ГИБДД Брянска сообщили об оперативном предупреждении на четверг, 27 апреля.
Напомним, сегодня днем в области ожидается температура до 23 градусов и сильный ветер – местами порывы могут достигать 15-20 метров в секунду.
В ГИБДД призвали водителей и пешеходов соблюдать осторожность при передвижении, при сильных порывах ветра не находиться рядом с рекламными щитами и другими легкими конструкциями и деревьями, быть осторожными, обходя и объезжая оборванные провода.
«Если обильные осадки застали вас в личном транспорте на автодороге, перестройтесь в крайний правый ряд (на обочину) и, не прибегая к экстренному торможению, прекратите движение. Включите аварийные огни», – также говорится в сообщении ГИБДД.
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27 Апреля, 2017
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