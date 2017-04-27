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В выходные ГИБДД усилит контроль за брянскими водителями

Опубликовано Сегодня, 11:37

В ГИБДД Брянской области объявили об усилении контроля за водителями во время праздничных дней.

На разных участках дороги Брянск – Новозыбков и объездной дороги под Брянском установлены приборы фотофиксации «Арена».

«Особое внимание будет уделено выявлению фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения», – сообщили в Госавтоинспекции.

Дополнительные наряды инспекторов ДПС будут дежурить в местах массового пребывания жителей области.

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