В выходные ГИБДД усилит контроль за брянскими водителями
В ГИБДД Брянской области объявили об усилении контроля за водителями во время праздничных дней.
На разных участках дороги Брянск – Новозыбков и объездной дороги под Брянском установлены приборы фотофиксации «Арена».
«Особое внимание будет уделено выявлению фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения», – сообщили в Госавтоинспекции.
Дополнительные наряды инспекторов ДПС будут дежурить в местах массового пребывания жителей области.
Новости регионов
29 Апреля, 2017
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