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1 Мая в Брянске поймали пять пьяных водителей

Опубликовано Сегодня, 11:30

Пять нетрезвых водителей задержали в Брянске в День весны и труда.

Как сообщили в городском ОГИБДД, двое из них находились в состоянии опьянения, еще трое отказались пройти медицинское освидетельствование.

1 Мая в областном центре произошло 14 аварий с материальным ущербом. ДТП с погибшими и пострадавшими не зарегистрировано. Сотрудники ГИБДД пресекли 234 нарушения Правил дорожного движения.

Водители не пропустили пешеходов четыре раза, пешеходы нарушили Правила 46 раз.

На красный проехали два автомобилиста, 23 – не пристегнули ремни, трое нарушили правила перевозки детей.

За превышение допустимого уровня тонировки оштрафовали 23 человек, за нарушение правил остановки и стоянки – шесть.

За неуплату штрафов в ОВД доставили двух человек.

Водители маршруток нарушили ПДД 25 раз, водители такси – шесть.

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