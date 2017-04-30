1 Мая в Брянске поймали пять пьяных водителей
Пять нетрезвых водителей задержали в Брянске в День весны и труда.
Как сообщили в городском ОГИБДД, двое из них находились в состоянии опьянения, еще трое отказались пройти медицинское освидетельствование.
1 Мая в областном центре произошло 14 аварий с материальным ущербом. ДТП с погибшими и пострадавшими не зарегистрировано. Сотрудники ГИБДД пресекли 234 нарушения Правил дорожного движения.
Водители не пропустили пешеходов четыре раза, пешеходы нарушили Правила 46 раз.
На красный проехали два автомобилиста, 23 – не пристегнули ремни, трое нарушили правила перевозки детей.
За превышение допустимого уровня тонировки оштрафовали 23 человек, за нарушение правил остановки и стоянки – шесть.
За неуплату штрафов в ОВД доставили двух человек.
Водители маршруток нарушили ПДД 25 раз, водители такси – шесть.
Новости регионов
02 Мая, 2017
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