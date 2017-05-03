4 и 5 мая запретят движение по улице Менжинского в Брянске
4 и 5 мая закроют движение транспорта по улице Менжинского в Фокинском районе Брянска.
Движение запретят на участке от Московского проспекта до улицы Челюскинцев, сообщили в городской администрации.
Ограничение связано с прокладкой ливневой канализации по проспекту Московскому.
Новости регионов
03 Мая, 2017
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