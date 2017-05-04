7 мая центр Брянска перекроют из-за репетиции парада

7 мая в связи с предстоящим празднованием Дня Победы улицу Фокина и проспект Ленина в Брянске закроют для движения.

С 18.00 до 20.30 проехать нельзя будет по участку улицы Фокина от улицы Калинина до переулка Трудового, а также от улицы Красноармейской до улицы Горького по проспекту Ленина.

В это время будет проходить построение колонны участников генеральной репетиции Парада поколений.