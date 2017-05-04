9 Мая общественный транспорт в Брянске будет работать до полуночи
В День Победы на улицы Брянска выйдут дополнительные автобусы и троллейбусы.
Как сообщили в мэрии с 12.00 до 13.00 горожан, в том числе участников Всероссийской акции «Бессмертный полк», будут подвозить к местам празднования.
К 22.00 для доставки в район ЦПКиО имени 1000-летия Брянска и развоза по домам дополнительно выделят 16 автобусов и 12 троллейбусов.
Работа муниципального транспорта продлится до полуночи.
9 Мая в общественном транспорте, работающем на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам, для участников и инвалидов Великой Отечественной войны, а также сопровождающих их лиц проезд будет бесплатным.
Новости регионов
04 Мая, 2017
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