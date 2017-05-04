9 Мая общественный транспорт в Брянске будет работать до полуночи

В День Победы на улицы Брянска выйдут дополнительные автобусы и троллейбусы.

Как сообщили в мэрии с 12.00 до 13.00 горожан, в том числе участников Всероссийской акции «Бессмертный полк», будут подвозить к местам празднования.

К 22.00 для доставки в район ЦПКиО имени 1000-летия Брянска и развоза по домам дополнительно выделят 16 автобусов и 12 троллейбусов.

Работа муниципального транспорта продлится до полуночи.

9 Мая в общественном транспорте, работающем на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам, для участников и инвалидов Великой Отечественной войны, а также сопровождающих их лиц проезд будет бесплатным.