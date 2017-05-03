Дорожники превратили улицу Карла Маркса в Брянске в арт-объект
Улица Карла Маркса в Брянске преобразилась после дорожного ремонта.
Однако качеством работы горожане недовольны. Снимки с места завершенного ремонта брянцы опубликовали в соцсетях.
На них видно, что рабочие залатали разбитую дорогу в хаотичном порядке, нанеся асфальт в виде клякс и поперечных полос. Очевидно, что в целом состояние дороги стало ненамного лучше.
«Можно уже и не украшать город к празднику», «Арт-объект какой-то», – шутят в соцсетях горожане.
В то же время уставшие ждать ремонта жители улицы Ульянова просят отремонтировать их дорогу «хоть так».
Новости регионов
05 Мая, 2017
|+11
|$58
|€63
Свою точку зрения председатель брянской «Опоры России» высказал на II открытом форуме прокуратуры Брянской области «Защита бизнеса от административных барьеров».
28 апреля в торжественной обстановке в актовом зале Брянского филиала «Ростелекома» Первый заместитель главы Администрации города Брянска Виктор Предеха подвел итоги смотра-конкурса на лучшее состояние условий и охраны труда в организациях и муниципальных образованиях Брянска в 2017 году.
В ПАО «МРСК Центра» завершается работа над масштабным военно-патриотическим проектом, посвященным воинам-освободителям: фильмом «Я помню, я горжусь».
До конца 2017 года в Брянском регионе Московской железной дороги железнодорожники проведут ремонт более 360 км пути. Работы направлены на выполнение ключевых задач железнодорожников – обеспечение безопасности и надежности движения поездов.
Торжественное открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.