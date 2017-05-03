Дорожники превратили улицу Карла Маркса в Брянске в арт-объект

Улица Карла Маркса в Брянске преобразилась после дорожного ремонта.

Однако качеством работы горожане недовольны. Снимки с места завершенного ремонта брянцы опубликовали в соцсетях.

На них видно, что рабочие залатали разбитую дорогу в хаотичном порядке, нанеся асфальт в виде клякс и поперечных полос. Очевидно, что в целом состояние дороги стало ненамного лучше.

«Можно уже и не украшать город к празднику», «Арт-объект какой-то», – шутят в соцсетях горожане.

В то же время уставшие ждать ремонта жители улицы Ульянова просят отремонтировать их дорогу «хоть так».