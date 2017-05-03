В брянских райцентрах пройдут массовые проверки водителей
6, 9 и 10 мая в двух райцентрах Брянской области пройдут сплошные проверки водителей.
6 мая с 8.00 до 9.00 автоинспекторы будут дежурить у дома № 12а по улице Ленина в Почепе. 9 Мая с 8.00 до 9.00 проверки также пройдут в Почепе – на пересечении улиц Ленина, Красноармейской и Смоленской.
10 мая с 8.00 до 9.00 водителей будут проверять у дома № 18 по улице Красная Площадь в Новозыбкове.
Цель проверок – выявление пьяных водителей.
Новости регионов
05 Мая, 2017
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