В брянских райцентрах пройдут массовые проверки водителей

6, 9 и 10 мая в двух райцентрах Брянской области пройдут сплошные проверки водителей.

6 мая с 8.00 до 9.00 автоинспекторы будут дежурить у дома № 12а по улице Ленина в Почепе. 9 Мая с 8.00 до 9.00 проверки также пройдут в Почепе – на пересечении улиц Ленина, Красноармейской и Смоленской.

10 мая с 8.00 до 9.00 водителей будут проверять у дома № 18 по улице Красная Площадь в Новозыбкове.

Цель проверок – выявление пьяных водителей.