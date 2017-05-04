В Брянске автохам «проучил» водителя, не уступившего левую полосу
В Брянске сняли на видео неадекватное поведение водителя легковой машины.
Запись один из очевидцев опубликовал в соцсетях. Инцидент произошел днем 5 мая у «Лития» на Московском проспекте в Фокинском районе.
Водитель легковой машины посчитал, что джип перед ним едет по крайней левой полосе слишком медленно. Обогнав его, водитель резко сбросил скорость – в результате замедлилось движение всей полосы.
Водитель ехавшей следом машины с регистратором обогнал участников «спора» и посигналил «учителю».
«Я понимаю, что плестись в левом ряду на трехполоске – это тупо. Но и таким «учительством» заниматься тоже некрасиво», – отмечает он.
Новости регионов
06 Мая, 2017
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