В выходные на брянских дорогах работают дополнительные наряды ДПС
В праздничные дни на дорогах Брянской области работают дополнительные наряды полиции.
Особое внимание уделяется выявлению пьяных водителей и пресечению нарушения допустимой скорости, сообщили в областной Госавтоинспекции. Также сотрудники ГИБДД осуществляют контроль в местах массового пребывания людей.
На разных участках дороги Брянск – Новозыбков и объездной дороги вокруг Брянска круглосуточно работают приборы фотофиксации «Арена».
Новости регионов
06 Мая, 2017
|+18
|$59
|€65
Свою точку зрения председатель брянской «Опоры России» высказал на II открытом форуме прокуратуры Брянской области «Защита бизнеса от административных барьеров».
28 апреля в торжественной обстановке в актовом зале Брянского филиала «Ростелекома» Первый заместитель главы Администрации города Брянска Виктор Предеха подвел итоги смотра-конкурса на лучшее состояние условий и охраны труда в организациях и муниципальных образованиях Брянска в 2017 году.
В ПАО «МРСК Центра» завершается работа над масштабным военно-патриотическим проектом, посвященным воинам-освободителям: фильмом «Я помню, я горжусь».
До конца 2017 года в Брянском регионе Московской железной дороги железнодорожники проведут ремонт более 360 км пути. Работы направлены на выполнение ключевых задач железнодорожников – обеспечение безопасности и надежности движения поездов.
Торжественное открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.