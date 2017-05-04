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В выходные на брянских дорогах работают дополнительные наряды ДПС

Опубликовано Сегодня, 13:07

В праздничные дни на дорогах Брянской области работают дополнительные наряды полиции.

Особое внимание уделяется выявлению пьяных водителей и пресечению нарушения допустимой скорости, сообщили в областной Госавтоинспекции. Также сотрудники ГИБДД осуществляют контроль в местах массового пребывания людей.

На разных участках дороги Брянск – Новозыбков и объездной дороги вокруг Брянска круглосуточно работают приборы фотофиксации «Арена».

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