В Супонево сняли на видео массовый проезд на красный
В Супонево сняли на видео массовый проезд водителей на красный сигнал светофора.
Запись с авторегистратора один из водителей опубликовал в соцсетях. Он оказался одним из немногих, кто остановился на светофоре по улице Шоссейной. Три машины, не сбавляя скорости, умчались, несмотря на запрещающий сигнал.
«Трое – это слишком», – возмущается остановившийся водитель.
Новости регионов
08 Мая, 2017
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