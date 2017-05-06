В Супонево сняли на видео массовый проезд на красный

В Супонево сняли на видео массовый проезд водителей на красный сигнал светофора.

Запись с авторегистратора один из водителей опубликовал в соцсетях. Он оказался одним из немногих, кто остановился на светофоре по улице Шоссейной. Три машины, не сбавляя скорости, умчались, несмотря на запрещающий сигнал.

«Трое – это слишком», – возмущается остановившийся водитель.