Водитель ездил по Брянску с кошкой на «торпеде»
В Брянске водитель взял в поездку кошку и развлекал ее во время движения, рискуя попасть в ДТП.
Видео брянец под ником Аркадий Брянский выложил в соцсетях. На записи видно, как кошка по кличке Мася лежит на приборной панели, при этом водитель и пассажирка активно общаются с животным.
Автомобилист несколько раз потыкал в кошку пальцем, а затем помахал рукой перед ее мордой.
Судя по спокойной реакции кошки и ее владельцев, подобные поездки для них не редкость. Животное комфортно себя чувствует, закрывая значительную часть лобового стекла. Водитель, судя по всему, также не теряет уверенности за рулем в присутствии питомца.
Новости регионов
10 Мая, 2017
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