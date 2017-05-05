Водитель ездил по Брянску с кошкой на «торпеде»

В Брянске водитель взял в поездку кошку и развлекал ее во время движения, рискуя попасть в ДТП.

Видео брянец под ником Аркадий Брянский выложил в соцсетях. На записи видно, как кошка по кличке Мася лежит на приборной панели, при этом водитель и пассажирка активно общаются с животным.

Автомобилист несколько раз потыкал в кошку пальцем, а затем помахал рукой перед ее мордой.

Судя по спокойной реакции кошки и ее владельцев, подобные поездки для них не редкость. Животное комфортно себя чувствует, закрывая значительную часть лобового стекла. Водитель, судя по всему, также не теряет уверенности за рулем в присутствии питомца.