В День Победы в Брянске зарегистрировано 15 ДТП

9 Мая в Брянске произошло 15 ДТП с материальным ущербом.

Аварий с погибшими и пострадавшими не зарегистрировано, сообщили в городском ОГИБДД. Автоинспекторы пресекли 151 нарушение Правил дорожного движения.

Один водитель сел за руль пьяным, семеро не пропустили пешеходов. Пешеходы нарушили ПДД 40 раз.

Восемь водителей нарушили правила маневрирования, еще восемь – правила остановки и стоянки, один проехал на красный сигнал светофора, девять не пристегнулись ремнями, 20 превысили уровень тонировки.

Водители маршруток и такси нарушили Правила 12 раз.