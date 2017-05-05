В День Победы в Брянске зарегистрировано 15 ДТП
9 Мая в Брянске произошло 15 ДТП с материальным ущербом.
Аварий с погибшими и пострадавшими не зарегистрировано, сообщили в городском ОГИБДД. Автоинспекторы пресекли 151 нарушение Правил дорожного движения.
Один водитель сел за руль пьяным, семеро не пропустили пешеходов. Пешеходы нарушили ПДД 40 раз.
Восемь водителей нарушили правила маневрирования, еще восемь – правила остановки и стоянки, один проехал на красный сигнал светофора, девять не пристегнулись ремнями, 20 превысили уровень тонировки.
Водители маршруток и такси нарушили Правила 12 раз.
Новости регионов
10 Мая, 2017
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Великая Отечественная война навсегда останется скорбной страницей в истории российского народа. Мы чтим и помним всех, кто отдал свои жизни в борьбе с фашизмом.
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