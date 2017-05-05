Улицу Транспортную в Брянске перекроют на два дня

Сотрудники «Горводоканала» 11 и 12 мая проведут в Смоленске ремонт на водопроводных линиях, об этом сообщили на предприятии.

Правоохранители возбудили уголовное дело в отношении 29-летнего молодого человека по ч. 1 ст. 256 УК РФ «Незаконный вылов, добыча, водных биологических ресурсов», об этом сообщила пресс-служба УМВД РФ по Смоленской области.

Снег, выпавший 10 мая в Смоленской области, удивил местных жителей, об этом сообщили в группе «Drive 2 Смоленск» в соцсети.

Внедорожник остановился прямо на пешеходной дорожке на улице Большой Советской в областном центре 10 мая, об этом сообщила группа «Drive 2 Cмоленск» в соцсети.

Жительница Смоленска 5 мая попала под колеса поезда, получив серьезные травмы, об этом сообщили в транспортной прокуратуре региона.

Облачность с прояснениями ожидает жителей Смоленской области 11 мая, об этом сообщила пресс-служба регионального МЧС.

Ограничение вводится в связи с ремонтом проспекта Московского и устройством ливневой канализации, сообщили в мэрии.

Улицу Транспортную в Фокинском районе Брянска закроют для движения до 12 мая.

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«Ростелеком» в лидерах среди предприятий по состоянию условий и охране труда в Брянске 28 апреля в торжественной обстановке в актовом зале Брянского филиала «Ростелекома» Первый заместитель главы Администрации города Брянска Виктор Предеха подвел итоги смотра-конкурса на лучшее состояние условий и охраны труда в организациях и муниципальных образованиях Брянска в 2017 году.