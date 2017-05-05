Улицу Транспортную в Брянске перекроют на два дня
Улицу Транспортную в Фокинском районе Брянска закроют для движения до 12 мая.
Ограничение вводится в связи с ремонтом проспекта Московского и устройством ливневой канализации, сообщили в мэрии.
Водителей просят использовать пути объезда по улицам Тухачевского, Челюскинцев и Менжинского.
Новости регионов
10 Мая, 2017
|-1
|$59
|€65
Великая Отечественная война навсегда останется скорбной страницей в истории российского народа. Мы чтим и помним всех, кто отдал свои жизни в борьбе с фашизмом.
28 апреля в торжественной обстановке в актовом зале Брянского филиала «Ростелекома» Первый заместитель главы Администрации города Брянска Виктор Предеха подвел итоги смотра-конкурса на лучшее состояние условий и охраны труда в организациях и муниципальных образованиях Брянска в 2017 году.
В филиале ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» прошли субботники, организованные в рамкахреализуемой компанией в Год экологии в России программы «Зеленый РЭС».
В Брянском регионе МЖД в мае 2017 года железнодорожники выполнят плановые ремонтные работы железнодорожного пути на Суземском направлении. Обращаем внимание пассажиров, что во время ремонта в расписание некоторых пригородных поездов, курсирующих на этом участке, будут внесены корректировки.
Торжественное открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.