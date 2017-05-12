Сегодня в Брянске пройдет облава на тонированные авто

Госавтоинспекция Брянска предупредила о сплошных проверках, которые пройдут сегодня, 12 мая. Цель ‒ выявить тонированные авто.

Ловить автовладельцев, переборщивших с тонировкой стекол своей машины, будут с 15:30 до половины шестого пополудни. Проводиться «облава» будет в единственной локальной точке, которую владельцы чрезмерно тонированных авто могут преспокойно объехать. Кордон будет стоять на улице Калинина возле дома №1 в районе «Черного моста».