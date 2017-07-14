Брянский двор превратился в непроходимую полосу препятствий

Жительница Брянска пожаловалась на ужасающее состояние дороги у дома № 21 по улице Красных Партизан в Фокинском районе.

По ее словам, чиновники оценили стоимость ремонта в 1,2 миллиона рублей.

«Сказали, что денег нет. На ближайшие годы ремонт на этом участке не запланирован. Машины проезжают с большим трудом и то не все, а после дождя и пешком нельзя пройти», – рассказала в соцсетях автор снимков.

Отметим, что в похожем состоянии находятся многие, если не большинство дворов Брянска.





