На Почтовой в Брянске пройдут сплошные проверки
В Бежицком районе Брянска пройдут получасовые сплошные проверки водителей.
По информации городского ОГИБДД, 18 июля с 22.30 до 23.00 автоинспекторы будут дежурить у дома № 36 по улице Почтовой.
Цель проверок – выявление пьяных водителей и контроль за уровнем тонировки автомобилей.
Новости регионов
18 Июля, 2017
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