«Как будто Валуев прошел»: в Брянске провал огородили «зеброй»
В Брянске сняли на фото необычное обозначение провала на проезжей части.
Как рассказали очевидцы в соцсетях, провал асфальтового покрытия произошел на улице Орловской в Бежицком районе Брянска.
«Будьте осторожны!» – предупреждает автор снимков.
«Как будто Валуев прошел», «Красивая инсталляция!», «Бежица проваливается в преисподнюю», «Брянск потихоньку уходит под землю... Все благодаря старым, изношенным коммуникациям», – пишут в комментариях брянцы.
Горожане также сообщают, что опасный участок уже огородили.
Новости регионов
19 Июля, 2017
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