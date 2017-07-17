«Как будто Валуев прошел»: в Брянске провал огородили «зеброй»

В Брянске сняли на фото необычное обозначение провала на проезжей части.

Как рассказали очевидцы в соцсетях, провал асфальтового покрытия произошел на улице Орловской в Бежицком районе Брянска.

«Будьте осторожны!» – предупреждает автор снимков.

«Как будто Валуев прошел», «Красивая инсталляция!», «Бежица проваливается в преисподнюю», «Брянск потихоньку уходит под землю... Все благодаря старым, изношенным коммуникациям», – пишут в комментариях брянцы.

Горожане также сообщают, что опасный участок уже огородили.



