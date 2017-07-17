Поиск по сайту

«Как будто Валуев прошел»: в Брянске провал огородили «зеброй»

Опубликовано Вчера, 23:19

В Брянске сняли на фото необычное обозначение провала на проезжей части.

Как рассказали очевидцы в соцсетях, провал асфальтового покрытия произошел на улице Орловской в Бежицком районе Брянска.

«Будьте осторожны!» – предупреждает автор снимков.

«Как будто Валуев прошел», «Красивая инсталляция!», «Бежица проваливается в преисподнюю», «Брянск потихоньку уходит под землю... Все благодаря старым, изношенным коммуникациям», – пишут в комментариях брянцы.

Горожане также сообщают, что опасный участок уже огородили.


 560
Обсуждение
Комментарии для сайта Cackle
Другие новости по теме:
  • Провал грунта на Камозина в Брянске произошел из-за некачественной плитки
  • В Брянске «ЗИЛ» ушел под землю из-за действий газовиков
  • В Брянске ремонтируют поглотивший машину провал
  • Новая плитка на набережной в Брянске обвалилась из-за аварии
  • На улице Молодой Гвардии в Брянске провалился асфальт
    •
    Новости регионов
    В Смоленске 24-летнему молодому человеку за хранение марихуаны грозит срок
    17:13:36 18-07-2017
    Смоленская полиция задержала местного жителя, подозреваемого в незаконном хранении наркотиков, об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.
    Смолянку обвиняют в убийстве своего знакомого
    15:59:06 18-07-2017
    Следователи СК СУ РФ по Смоленской области завершили расследование уголовного дела в отношении ранее судимой 42-летней женщины, обвиняемой в убийстве, об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.
    Губернатор Алексей Островский провел прием граждан по личным вопросам
    15:49:42 18-07-2017
    Губернатор Алексей Островский провел очередной прием граждан по личным вопросам в Приемной Администрации Смоленской области.
    В смоленском парке «Лопатинский сад» появились фонари-человечки
    14:57:11 18-07-2017
    Фонари в виде человечков установили в Центральном парке культуры и отдыха «Лопатинский сад» в областном центре, об этом сообщила группа «Я люблю Смоленск» в соцсети.
    В сети Интернет появился ролик с лисенком на дороге в Смоленской области
    13:45:06 18-07-2017
    Видео, где запечатлен маленький лисенок, гуляющий на дороге в Смоленской области, появилось на канале Youtube 12 июля.
    Аварии на Крупской и Проспекте Строителей в Смоленске. Произошли столкновения авто
    12:51:57 18-07-2017
    Два автомобиля столкнулись на улице Крупской в областном центре 18 июля, об этом сообщила группа «Drive 2 Смоленск» в соцсети.
    19 Июля, 2017
    		 +13 $60€69
    Лента новостей
    Вчера, 23:19
    «Как будто Валуев прошел»: в Брянске провал огородили «зеброй» (ФОТО)
    Вчера, 20:01
    В Ипути под Новозыбковом утонул 14-летний ребенок
    Вчера, 19:00
    В Брянской области 21 тонну нектаринов раздавили бульдозером
    Вчера, 18:20
    В Брянске предприниматели массово судятся с мэрией из-за рекламных щитов
    Вчера, 17:40
    Пойманный при даче взятки брянский депутат заплатит полмиллиона рублей
    Вчера, 17:00
    На Набережной в Брянске полчаса тушили гараж
    Вчера, 16:20
    В Брянске автомобилистка сбила девочку во дворе дома
    Вчера, 15:40
    Надзиратели брянских колоний попались на наркотиках и взятках
    Вчера, 15:00
    «Дружинники» и «ремесленники» соберутся на фестивале «Брянск стародавний»
    Вчера, 14:20
    В Брянске пьяная женщина зарезала бывшего мужа
    Вчера, 13:40
    На Тельмана в Брянске сгорел частный сарай
    Вчера, 13:00
    На Ермакова в Брянске нашли похожее на бомбу устройство (ФОТО)
    Вчера, 12:30
    В Брянске пенсионерка получила перелом позвонка в автобусе
    Вчера, 12:00
    В Погаре 18-летний водитель «ВАЗа» насмерть сбил мотоциклиста
    Вчера, 11:30
    На брянца повесили долг мэрии в 8 тысяч рублей за капремонт
    Вчера, 11:00
    На Почтовой в Брянске пройдут сплошные проверки
    Вчера, 10:30
    Полиция проводит проверку из-за ДТП у брянского правительства
    Вчера, 10:00
    В Брянске обрушился фасад кооперативного техникума (ФОТО)
    Вчера, 09:30
    Три человека ранены при лобовом столкновении Lexus и «ВАЗа» под Жуковкой
    Вчера, 09:00
    Брянцев приглашают на бесплатные юридические консультации от МВД
    Вчера, 08:30
    Болельщиков пустят бесплатно на матч брянского «Динамо» и смоленского ЦРФСО
    Вчера, 08:00
    За полгода ряды брянских избирателей поредели почти на 6 тысяч человек
    17-07-2017, 20:17
    Двое брянцев на ходу выпрыгнули из «ВАЗа»
    17-07-2017, 19:00
    В Брянске к 1 Сентября собирают канцтовары для детей-сирот
    17-07-2017, 18:20
    В Брянске пьяный безработный ограбил цветочный киоск
    ЕЩЕ НОВОСТИ
    Вчера, 16:15
    Хороший стейк начинается с поля
    17-07-2017, 10:42
    Брянский филиал Россельхозбанка принял участие в Дне поля
    14-07-2017, 18:15
    Работников Брянскэнерго благодарят за помощь в восстановлении родника
    14-07-2017, 15:35
    В «МегаФоне» подобрали смартфоны под каждый из тарифов линейки «Включайся!». Samsung в лидерах
    14-07-2017, 14:09
    Выпускники школы-интерната прошли «Летнюю практику» в МегаФоне
    Актуальные темы
    Политика О главном
    «Агроолигарх» и «голодранец»: «Экономика Черноземья» рассказала о доходах Богомазов
    Новости Происшествия
    За поддельный алкоголь на 2,2 миллиона брянец получил условный срок
    Новости Общество
    Житель Почепа «рыбачил» в луже у ЦРБ
    Новости Происшествия
    В Брянске обрушился фасад кооперативного техникума
    Новости Происшествия
    В Брянске коммунальщики разгромили могилы на кладбище
    Новости партнёров
    Опора России
    Депутат Брянской областной думы Виктор Гринкевич подарил верующим икону для деревенской часовни

    Депутат Брянской областной думы Виктор Гринкевич подарил верующим икону для деревенской часовни

    Депутат Брянской областной думы, председатель Брянского регионального отделения «ОПОРА РОССИИ» Виктор Гринкевич подарил жителям карачевской деревни Песочня икону для часовни и комплект книг для библиотеки.

    Ростелеком новости
    Каждый третий абонент Интерактивного ТВ управляет просмотром

    В Брянской области сервис «Управление просмотром» услуги Интерактивное ТВ от «Ростелекома» набирает популярность: с начала года количество пользователей сервиса выросло на 20% и к концу 1 полугодия 2017г. превысило 60%.

    МРСК новости
    Работников Брянскэнерго благодарят за помощь в восстановлении родника
    Работников Брянскэнерго благодарят за помощь в восстановлении родникаНа имя директора филиала ПАО «МРСК Центра»-«Брянскэнерго» Александра Косарима поступило благодарственное письмо от главы Новозыбковского района Брянской области Валентины Киреевой. Руководитель муниципалитета выражает слова искренней благодарности сотрудникам Новозыбковского района электрических сетей (РЭС) предприятия за помощь в восстановлении родника в поселке Глыбочка.
    РЖД новости
    Погрузка в Брянском регионе Московской железной дороги по итогам первого полугодия составила 1,3 млн. тонн

    Погрузка в Брянском регионе Московской железной дороги по итогам первого полугодия составила 1,3 млн. тоннПо оперативной информации, погрузка в Брянском регионе Московской железной дороги за шесть месяцев 2017 года составила 1 млн. 339 тыс. тонн.

    РЖД новости
    Состоялось открытие коттеджного посёлка «Андреевский парк»

    Состоялось открытие коттеджного посёлка «Андреевский парк»

    Торжественное  открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.