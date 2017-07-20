В Брянске «охотник за нарушителями» снял на видео наглого водителя внедорожника

Губернатор Алексей Островский совершил рабочую поездку в Духовщинский район, в рамках которой проинспектировал ход строительства Центра культурного развития в поселке Озерный, а также посетил Дом культуры и среднюю школу в Духовщине, на ремонт которых из областного бюджета выделялись денежные средства.