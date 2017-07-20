В Брянске водитель 28-маршрутки пролетел светофор на красный

Брянец пожаловался на водителя маршрутного такси № 28, нарушившего Правила дорожного движения.

Инцидент произошел вечером 19 июля на улице Калинина в Советском районе. На записи с камеры авторегистратора видно, как на пересечении с улицей Фокина водитель маршрутки прибавил газу, завидев желтый сигнал светофора, и пересек перекресток на красный, ловко увернувшись от места дорожных работ.

«Сливать буду всех и каждого. Задолбали», – возмущается разгневанный очевидец.