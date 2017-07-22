В Унечском районе стартуют сплошные проверки водителей

24 июля в Унечском районе пройдут сплошные проверки водителей.

Как сообщили в областной ГИБДД, цель проверок – выявление и пресечение фактов управления транспортом в состоянии алкогольного опьянения.

В ГИБДД брянцев, ставших свидетелями грубых нарушений Правил дорожного движения, просят сообщать о них ближайшему наряду ДПС или в дежурную часть по телефону 8 (4832) 74-34-86.

Тех, кто столкнулся с коррупцией и незаконными действиями автоинспекторов, в ГИБДД призвали использовать аудио- и видеозапись.