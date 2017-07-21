Мэрия Брянска извинилась за ремонт Московского проспекта

Городские власти принесли брянцам извинения из-за времени ремонта дороги по Московскому проспекту в Фокинском районе.

По информации мэрии, в воскресенье, 23 июля дорожники работают в дневное время.

«Брянская городская администрация приносит извинения за возможные неудобства и просит корректировать маршрут движения с учетом возможных временных задержек», – обратились к участникам дорожного движения в мэрии.