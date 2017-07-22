26 июля у детсада «Золотой петушок» в Брянске пройдут проверки водителей
26 июля в Брянске пройдут очередные сплошные проверки водителей.
По информации городского ОГИБДД, с 7.40 до 8.10 автоинспекторы будут дежурить у детского сада № 157 «Золотой петушок» по улице Менжинского, 19, в Фокинском районе.
Цель проверок – пресечение нарушений правил перевозки детей.
Новости регионов
Губернатор Алексей Островский провел рабочую встречу с представителями Агентства стратегических инициатив
25 Июля, 2017
|+20
|$60
|€70
Более 7,1 тысяч онлайн-касс зарегистрировано в Брянской области на сегодняшний день. С момента вступления в силу Федерального закона от 03.07.2016 №290-ФЗ 2292 налогоплательщика региона перешли на новый порядок применения контрольно-кассовой техники.
РТКОММ официально представил в Воронеже торговую марку SenSat, разработанную для подключения услуги скоростного спутникового интернета для физических лиц и малого бизнеса.
Бойцы студотрядов «Сборная замыкания» и «Энергет», сформированные из студентов Смоленского филиала НИУ «МЭИ» и Брянского государственного аграрного университета, продолжают работу на объектах филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго».
Во Дворце культуры железнодорожников г. Брянска в преддверии профессионального праздника прошло торжественное мероприятие, на котором чествовали работников и ветеранов Брянского региона МЖД, награжденных знаком «Почётный железнодорожник» - более 160 человек.
Торжественное открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.