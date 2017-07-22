26 июля у детсада «Золотой петушок» в Брянске пройдут проверки водителей

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Более 7,1 тысяч онлайн-касс зарегистрировано в Брянской области на сегодняшний день. С момента вступления в силу Федерального закона от 03.07.2016 №290-ФЗ 2292 налогоплательщика региона перешли на новый порядок применения контрольно-кассовой техники.