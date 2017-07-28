30 июля из-за Дня ВМФ в Брянске перекроют движение
30 июля из-за празднования Дня военно-морского флота России в Брянске ограничат движение и парковку транспорта.
Как сообщили в городском ОГИБДД, на время праздничных мероприятий с 7.00 до 17.00 движение и парковка будут ограничены со стороны улицы Речной, 1, в районе привокзальной площади железнодорожного вокзала Брянск I, включая въезд на берег Десны. Исключение сделают для машин оперативных служб.
Водителей просят выбирать альтернативные пути движения.
Напомним, 30 июля участников праздника угостят макаронами по-флотски и чаем.
Новости регионов
28 Июля, 2017
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