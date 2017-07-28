30 июля из-за Дня ВМФ в Брянске перекроют движение

Специалисты Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям вместе с представителями Смоленской таможни, Роспотребнадзора, транспортной прокуратуры 27 июля провели мероприятия по выявлению продукции, попадающей по ответные экономические меры, об этом сообщила пресс-служба Россельхознадзора.

Павильон по продаже шашлыков загорелся 28 июля в областном центре, об этом сообщила пресс-служба ГУ регионального МЧС.

Две иномарки столкнулись прямо на мосту Степана Разина в областном центре 28 июля, об этом сообщила группа «Drive 2 Смоленск» в соцсети.

Смоленская полиция возбудила уголовные дела в связи с мошенничеством, совершенным в отношении двоих местных жителей, об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Специальное место для остановки туристических автобусов появилось в областном центре на улице Дзержинского, об этом сообщил визит-центр «Смоленский терем».

Легендарный спортсмен, депутат Государственной Думы Николай Валуев встретился с воспитанниками спортивных секций города атомщиков и Рославльского района 27 июля в Десногорске, об этом сообщила пресс-служба Смоленской областной Думы.

Как сообщили в городском ОГИБДД, на время праздничных мероприятий с 7.00 до 17.00 движение и парковка будут ограничены со стороны улицы Речной, 1, в районе привокзальной площади железнодорожного вокзала Брянск I, включая въезд на берег Десны. Исключение сделают для машин оперативных служб.

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