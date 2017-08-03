Поиск по сайту

У детсадов № 133 и № 144 в Брянске пройдут сплошные проверки

Опубликовано Сегодня, 19:24

4 августа в Фокинском районе Брянска пройдут сплошные проверки водителей.

С 7.40 до 8.10 автоинспекторы будут дежурить у детсадов № 133 «Родничок» и № 144 «Солнышко» по улице Киевской.

Цель проверок – контроль за соблюдением ПДД при перевозке детей-пассажиров.

 280
Обсуждение
Комментарии для сайта Cackle
Другие новости по теме:
  • У двух детсадов в Брянске пройдут сплошные проверки
  • 26 мая на Орловской в Брянске пройдут сплошные проверки
  • В пятницу в центре Брянска пройдут сплошные проверки
  • 20-23 января в Брянске пройдут сплошные проверки
  • 30 декабря в Бежице пройдут сплошные проверки
    •
    Новости регионов
    На улице Лавочкина в Смоленске случилось «тройное» ДТП, а на рославльской трассе мотоцикл угодил под «Газель»
    16:01:23 03-08-2017
    Три машины столкнулись на улице Лавочкина в областном центре 3 августа, об этом сообщила группа «Drive 2 Смоленск» в соцсети.
    На реставрацию церкви Сошествия Святого Духа в музее-усадьбе Фленово пошло более 62 млн рублей
    15:15:40 03-08-2017
    Церковь Сошествия Святого Духа в музее-усадьбе во Фленове Смоленской области планируют открыть для туристов уже в сентябре 2017 года, об этом 3 августа во время брифинга для журналистов сообщил директор департамента по культуре и туризму Сергей Черняков.
    Смоленского бизнесмена подозревают в афере на 1, 5 млн рублей
    14:02:47 03-08-2017
    Смоленские правоохранители возбудили уголовное дело в отношении 47-летнего местного жителя, подозреваемого в крупном мошенничестве в сфере кредитования, об этом сообщила пресс-служба регионального МВД.
    Инцидент в машине «скорой». Смолянка 24-х лет получила травмы
    13:09:18 03-08-2017
    24-летняя девушка получила телесные повреждения, упав в салоне машины скорой помощи 2 августа в областном центре, об этом сообщила пресс-служба регионального ГИБДД.
    Инцидент на Рославльском шоссе в Смоленске. Большегруз наехал на своего водителя
    12:29:10 03-08-2017
    Пожилой водитель получил травмы, угодив под собственный большегруз «Маз» на Рославльском шоссе в Смоленске 2 августа, об этом сообщила пресс-служба регионального ГИБДД.
    В Смоленске может появиться новое колесо обозрения с посадочными местами закрытого типа
    11:56:43 03-08-2017
    Новое колесо обозрения, которое может появиться в Смоленске на месте старого, должно отвечать всем современным требованиям безопасности, -  об этом 3 августа  во время брифинга для представителей СМИ сообщил  директор департамента по культуре и туризму Сергей Черняков.
    03 Августа, 2017
    		 +22 $61€72
    Лента новостей
    Сегодня, 19:24
    У детсадов № 133 и № 144 в Брянске пройдут сплошные проверки
    Сегодня, 19:04
    Из-за ремонта лестницы уничтожат самую высокую ель у Винного замка в Брянске
    Сегодня, 18:00
    Трое маленьких детей выпали из окон в Брянской области с начала года
    Сегодня, 17:00
    СК проверит брянских следователей из-за «заволокичивания» дела об истязании психбольных
    Сегодня, 16:20
    «Единая Россия» проведет в Брянске «Кубок наших надежд»
    Сегодня, 15:40
    В Белых Берегах установили шахматный стол под открытым небом
    Сегодня, 15:00
    Житель Стародуба добился размножения белок в неволе и подарил бельчат городу
    Сегодня, 14:20
    В Стародубе школьники обокрали учительницу, чтобы купить еду и одежду
    Сегодня, 13:40
    Борис Пайкин решает проблемы Климово
    Сегодня, 13:00
    Директору брянского «Изотерма» грозит дисквалификация за миллионные долги по зарплате
    Сегодня, 12:30
    В Карачеве устроившие «гонки» водители разбили машину петербуржца (ФОТО, ВИДЕО)
    Сегодня, 12:00
    Три свалки в Брянске уберут по решению суда
    Сегодня, 11:30
    В Супонево столкнулись два Hyundai: ранена женщина
    Сегодня, 11:04
    Брянского депутата по суду лишат мандата из-за утаивания доходов
    Сегодня, 10:34
    Брянская теннисистка Влада Коваль взяла серебро первенства Европы
    Сегодня, 10:00
    В Брянске расследуют падение пенсионерки в неопознанном автобусе
    Сегодня, 09:30
    В Брянске ремонтируют улицу Красноармейскую
    Сегодня, 09:00
    Жители Супонево выстаивают часовые очереди в душной, обшарпанной амбулатории (ФОТО)
    Сегодня, 08:30
    В Дятьково оставшийся один двухлетний мальчик едва не выпал из окна (ФОТО)
    Сегодня, 08:00
    Курящие медики брянской скорой ответили недовольным пациентам
    Вчера, 19:53
    Из-за издевательств над пациентами Трубчевского психинтерната возбудили уголовное дело
    Вчера, 18:20
    Убитая дорога по улице Вали Сафроновой в Брянске дождалась ремонта
    Вчера, 17:40
    В Почепе за увечья пятилетней дочери женщина получила 3 года и штраф
    Вчера, 17:00
    В Брянске водитель «Логана» сбил женщину на переходе
    Вчера, 16:20
    Курящая и лузгающая семечки публика испортила фестиваль красок в Стародубе (ФОТО)
    ЕЩЕ НОВОСТИ
    Вчера, 17:04
    АПХ «Мираторг» увеличит объем заготовки кормов в рамках межрегионального проекта КРС на 42% до 4,4 млн тонн
    Вчера, 16:16
    Мороженое с особым чувством
    Вчера, 16:04
    АПХ «Мираторг»  увеличит объем заготовки кормов в рамках межрегионального проекта КРС на 42% до 4,4 млн тонн
    Вчера, 14:13
    Жители Брянской области выбирают пакетные предложения от «Ростелекома»
    Вчера, 12:42
    Законодатель «сырной моды». Жители Брянщины распробовали продукцию «Умалат»
    Актуальные темы
    Экономика О главном
    Брянскую область заполонили нелегальные белорусские сигареты
    Общество О главном
    Семь женщин вышли замуж за заключенных ИК-1 в Брянске
    Общество О главном
    В Брянске истинные ценители и почитатели открыли памятник огурцу
    Общество О главном
    Ремонт лестницы на бульваре Гагарина в Брянске начался с уничтожения деревьев
    Общество О главном
    Сивакова не прошла проверку на детекторе лжи в шоу Первого канала
    Новости партнёров
    Опора России
    Управление Россельхознадзора отчиталось перед брянскими предпринимателями об электронной ветсертификации и других новациях

    Управление Россельхознадзора отчиталось перед брянскими предпринимателями об электронной ветсертификации и других новациях

    Публичные обсуждения результатов правоприменительной практики за первое полугодие провело управление Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям.

    Ростелеком новости
    Жители Брянской области выбирают пакетные предложения от «Ростелекома»

    ПЖители Брянской области выбирают пакетные предложения от «Ростелекома»о итогам первого полугодия 2017 года доля абонентов «Ростелекома» по ШПД в Брянском регионе, которые предпочли пакетные предложения, составила 34%. Из них 84% абонентов подключены на пакеты услуг, объединяющие Домашний интернет и Интерактивное телевидение. На втором месте – пакет из трех услуг: Домашний интернет, Интерактивное телевидение и Домашний телефон, его выбрали 14% абонентов. И замыкает ройку лидеров пакет услуг «Домашний интернет + Домашний телефон».

    МРСК новости
    Брянскэнерго в первом полугодии сэкономило 1,4 миллиона киловатт-часов электроэнергии

    Брянскэнерго в первом полугодии сэкономило 1,4 миллиона киловатт-часов электроэнергии

    В филиале ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» подвели итоги реализации в первом полугодии программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
    РЖД новости
    Переезд рядом со станцией Навля закроют на ремонт 2 и 3 августа

    Переезд рядом со станцией Навля закроют на ремонт 2 и 3 августаВ среду и четверг, 2 и 3 августа, с 8:00 до 17:00 в связи с ремонтом для движения автотранспорта будет закрыт железнодорожный переезд 423 км, расположенный рядом со станцией Навля.

    РЖД новости
    Состоялось открытие коттеджного посёлка «Андреевский парк»

    Состоялось открытие коттеджного посёлка «Андреевский парк»

    Торжественное  открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.