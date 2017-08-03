У детсадов № 133 и № 144 в Брянске пройдут сплошные проверки
4 августа в Фокинском районе Брянска пройдут сплошные проверки водителей.
С 7.40 до 8.10 автоинспекторы будут дежурить у детсадов № 133 «Родничок» и № 144 «Солнышко» по улице Киевской.
Цель проверок – контроль за соблюдением ПДД при перевозке детей-пассажиров.
Новости регионов
На улице Лавочкина в Смоленске случилось «тройное» ДТП, а на рославльской трассе мотоцикл угодил под «Газель»
03 Августа, 2017
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