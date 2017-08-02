В День железнодорожника перекроют площадь Игната Фокина в Брянске
6 августа ограничат движение транспорта на площади Игната Фокина в Фокинском районе Брянска.
Ограничение будет действовать с 14.00 до полуночи и коснется в том числе общественного транспорта. В это время на площади будут проходить торжества по случаю Дня железнодорожника.
Новости регионов
04 Августа, 2017
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