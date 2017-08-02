В День железнодорожника перекроют площадь Игната Фокина в Брянске

6 августа ограничат движение транспорта на площади Игната Фокина в Фокинском районе Брянска.

Ограничение будет действовать с 14.00 до полуночи и коснется в том числе общественного транспорта. В это время на площади будут проходить торжества по случаю Дня железнодорожника.