В центре Брянска пройдут масштабные сплошные проверки водителей
В ГИБДД Брянска анонсировали проведение масштабных сплошных проверок водителей в Советском районе.
Проверки пройдут с 19.00 4 августа до 2.00 5 августа на проспекте Ленина, а также с 1.30 до 2.00 5 августа у дома № 37 по улице Дуки.
Профилактические мероприятия направлены на пресечение грубых нарушений ПДД, включая нарушение правил проезда перекрестков, выезд на встречную полосу, превышение уровня тонировки и управление транспортом в нетрезвом виде.
В них будут задействованы и экипажи скрытого патрулирования.
Новости регионов
04 Августа, 2017
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