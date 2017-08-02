В центре Брянска пройдут масштабные сплошные проверки водителей

В ГИБДД Брянска анонсировали проведение масштабных сплошных проверок водителей в Советском районе.

Проверки пройдут с 19.00 4 августа до 2.00 5 августа на проспекте Ленина, а также с 1.30 до 2.00 5 августа у дома № 37 по улице Дуки.

Профилактические мероприятия направлены на пресечение грубых нарушений ПДД, включая нарушение правил проезда перекрестков, выезд на встречную полосу, превышение уровня тонировки и управление транспортом в нетрезвом виде.

В них будут задействованы и экипажи скрытого патрулирования.