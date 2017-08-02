В Севске и Унече пройдут сплошные проверки
В Севске и Унече пройдут сплошные проверки водителей.
По информации областной ГИБДД, в Севске автоинспекторы будут дежурить в ночь на 6 августа, в Унече – в ночь на 7 августа.
Цель проверок – выявление пьяных водителей.
Новости регионов
05 Августа, 2017
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