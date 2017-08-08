В пятницу 11 августа на дорогах Брянска пройдут «сплошные проверки»

«Сплошные проверки» пройдут на дорогах города Брянска в пятницу 11 августа с 15:30 до 17:00, сообщает пресс-служба управления ГИБДД России по Брянской области.

Известно, что экипажи ДПС будут дежурить возле дома № 2А по Московскому проспекту в Фокинском районе города.

Как отмечают в пресс-службе ведомства, в ходе «сплошных проверок» на брянских дорогах инспекторы будут пресекать нарушения ПДД, связанные с управлением в состоянии опьянения и с превышением уровня тонировки.