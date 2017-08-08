В пятницу 11 августа на дорогах Брянска пройдут «сплошные проверки»
«Сплошные проверки» пройдут на дорогах города Брянска в пятницу 11 августа с 15:30 до 17:00, сообщает пресс-служба управления ГИБДД России по Брянской области.
Известно, что экипажи ДПС будут дежурить возле дома № 2А по Московскому проспекту в Фокинском районе города.
Как отмечают в пресс-службе ведомства, в ходе «сплошных проверок» на брянских дорогах инспекторы будут пресекать нарушения ПДД, связанные с управлением в состоянии опьянения и с превышением уровня тонировки.
Новости регионов
10 Августа, 2017
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