В Брянске переезд на платформе Мальцевская будет работать в реверсивном режиме
Пропускать машины через переезд на платформе Мальцевская в Брянске днем 15 августа будут в реверсивном режиме, сообщает пресс-служба филиала РЖД – «Московской железной дороги».
Ремонтные работы на переезде будут проводиться с 9.00 до 17.00. При этом открытой для проезда останется одна полоса, по которой будут поочередно пропускать машины в противоположных направлениях.
Автомобилистов просят учесть малую пропускную способность переезда во время ремонта и, по возможности, икать пути объезда.
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11 Августа, 2017
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