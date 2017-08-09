В Брянске переезд на платформе Мальцевская будет работать в реверсивном режиме

Пропускать машины через переезд на платформе Мальцевская в Брянске днем 15 августа будут в реверсивном режиме, сообщает пресс-служба филиала РЖД – «Московской железной дороги».

Ремонтные работы на переезде будут проводиться с 9.00 до 17.00. При этом открытой для проезда останется одна полоса, по которой будут поочередно пропускать машины в противоположных направлениях.

Автомобилистов просят учесть малую пропускную способность переезда во время ремонта и, по возможности, икать пути объезда.