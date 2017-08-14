Водителей с детьми проверят в Брянске

Сплошные проверки водителей пройдут в Брянске в пятницу, 18 августа, около детского сада «Богатырь» на Московском проспекте.

По данным городской госавтоинспекции, проверка будет проводиться с 7.40 до 8.10. Останавливать всех водителей будут около дома №128-а. На контроле в первую очередь будет соблюдение правил перевозки детей в машине.

Брянские сотрудники ГИБДД призывают местных жителей сообщать о нарушениях правил дорожного движение по тел. 74-71-02.