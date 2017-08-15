В Брянске ограничат парковку из-за празднования Яблочного спаса

В связи с проведением фестиваля «Яблочный спас» в Брянске 19 августа с шести часов утра и до половины одиннадцатого вечера ограничат парковку в центре города.

По данным городской администрации, закрыты будут стоянки в районе площади Воинской Славы. Использовать их смогут толко автомобили оперативных служб.