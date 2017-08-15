В Брянске ограничат парковку из-за празднования Яблочного спаса
В связи с проведением фестиваля «Яблочный спас» в Брянске 19 августа с шести часов утра и до половины одиннадцатого вечера ограничат парковку в центре города.
По данным городской администрации, закрыты будут стоянки в районе площади Воинской Славы. Использовать их смогут толко автомобили оперативных служб.
Новости регионов
17 Августа, 2017
|+25
|$60
|€70
О том, как брянским аграриям преодолеть проблемы роста и выйти на новый уровень, рассказал председатель Брянского регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Виктор ГРИНКЕВИЧ.
Брянский филиал «Ростелекома» предлагает новым и существующим абонентам принять участие в акции «Мультирум в подарок».
В филиале ПАО «МРСК Центра» — «Брянскэнерго» подвели итоги метрологического обеспечения производства за 7 месяцев 2017 года.
Брянские железнодорожники продолжают плановые работы по ремонту инфраструктуры в зоне железнодорожных переездов, направленные на обеспечение безопасности движения как железнодорожного, так и автомобильного транспорта.
Торжественное открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.