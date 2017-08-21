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На брянских дорогах устроят облаву на тонированные машины

Опубликовано Сегодня, 08:00

На дорогах Брянской области автоинспекторы проведут сплошные проверки.

Цель проверок – контроль за коэффициентом светопропускания стекол, сообщили в региональном УМВД.

Нарушителям предложат на месте снять тонировку. В противном случае будет решаться вопрос о возбуждении административного дела: размер штрафа составляет 500-тысячу рублей, также возможен административный арест на срок до 15 суток.

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