На брянских дорогах устроят облаву на тонированные машины
На дорогах Брянской области автоинспекторы проведут сплошные проверки.
Цель проверок – контроль за коэффициентом светопропускания стекол, сообщили в региональном УМВД.
Нарушителям предложат на месте снять тонировку. В противном случае будет решаться вопрос о возбуждении административного дела: размер штрафа составляет 500-тысячу рублей, также возможен административный арест на срок до 15 суток.
Новости регионов
23 Августа, 2017
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